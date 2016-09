Verbas: Repasse anunciado pelo governo é para manter serviços para a população

Por: Brasília: Thiago Vilarins: Da Sucursal

Em 15 de setembro, 2016 - 06h00 - Atualidades

Em cerimônia realizada ontem, no Palácio do Planalto, o presidente da República, Michel Temer, anunciou um pacote de recursos para a área da saúde, com o montante de mais de R$ 1 bilhão economizado no setor nos últimos quatro meses. “Esse resultado significa a boa gestão perseguida pelo governo. Sem uma política fiscal responsável, a saúde não tem viabilidade financeira”, anotou. Conforme o ministro da Saúde, Ricardo Barros, a economia foi possível com a revisão de contratos e cortes em aluguéis e outros serviços.

Pelo pacote, o repasse mensal do governo federal à saúde do Estado do Pará deve aumentar em mais R$ 5,8 milhões, segundo avaliação do secretário estadual de Saúde, Vítor Mateus, que acompanhou o anúncio, em Brasília (DF).