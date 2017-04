Casando 2017 será lançado hoje com palestra que marca a contagem regressiva para o evento deste ano

Por: Enize Vidigal: Da Redação

Em 25 de abril, 2017 - 06h00 - Magazine

Será realizado hoje o lançamento da 5ª edição do Casando, o maior evento de oferta de produtos e serviços para festas de casamento da Região Norte, às 18h30, no Privilège Restô (TV Serzedelo Correa, 681, Batista Campos). O evento é direcionado a expositores, formadores de opinião e outros interessados. Todos os anos, o Casando costuma atrair um público de 3 mil visitantes, que são potenciais clientes para a contratação de serviços diversos, como salão de beleza, decoração, roupas, fotos e filmagem, buffet, bolos e doces, entre outros. O Casando 2017 oferece um leque de serviços e aponta as tendências para festas de casamento, que acabam influenciando também eventos de 15 anos e outros. Este ano o evento será realizado entre os dias 19 e 21 de setembro, no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia.

Durante o lançamento do Casando, duas convidadas vão apresentar a expertise em cerimonial numa palestra especial: Edda Ugolini Bauder e Gizella Luglio. Elas são sócias da Boutique de 3, conceituada empresa de São Paulo que completa dez anos de atividade em 2017.