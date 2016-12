SAÚDE: Meta é reduzir em 75% o número de casos da doença no Estado

O Governo Federal anunciou anteontem que o Pará está entre os estados que receberá recursos para campanha de combate à malária e a meta é reduzir em 75% o número de casos da doença. No entanto, o diretor do Departamento de Controle de Endemias da Secretaria de Estado de Saúde (Sespa), Bernardo Cardoso, contestou que há cerca de cinco anos o Governo Federal não encaminha recursos para combate à malária no Estado. Cardoso esclareceu que, na verdade, o recurso previsto para os estados amazônicos - sendo R$ 1,8 milhão para o Pará - são relativos a 2015, resultado do pedido feito pela Organização Mundial de Saúde (OMS) atendendo à solicitação do Departamento de Controle de Endemias da Sespa.

“A OMS quer acabar com a malária tipo falcíparo, que é o mais agressivo. Então, no ano passado, reivindicamos os recursos. Fomos inclusive em Brasília para brigar e garanti-los a todos os estados da Amazônia que têm malária, somente agora está previsto sair e é exclusivo para a falcíparo.