EDUCAÇÃO: Presidente sanciona lei e minimiza as críticas ao texto do Novo Ensino Médio

Por: Brasília: Agência Estado

Em 17 de fevereiro, 2017 - 06h00 - Atualidades

Opresidente Michel Temer (PMDB) sancionou na manhã de ontem, a Lei do Novo Ensino Médio no Palácio do Planalto, em Brasília. Durante a cerimônia, ele declarou que a proposta é fruto de uma “ousadia responsável” do governo, que continuará defendendo a aprovação das “grandes reformas”. O presidente tem buscado em solenidades criar agendas positivas para tentar reverter sua baixa popularidade.

Ele minimizou as críticas ao texto, afirmando que a polêmica gerou o aperfeiçoamento da reforma do ensino médio. “Houve um debate extraordinário nos últimos meses. Não tenho dúvida de que foi uma coisa extraordinária o que fizemos.”