Litro do combustível pode ser encontrado nos postos por até R$ 4,67

Por: Redação ORM News

Em 09 de janeiro, 2017 - 09h14 - Pará

O Pará tem a segunda gasolina mais cara do Brasil, perdendo somente para o Acre, segundo uma pesquisa divulgada pelo Dieese-PA (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) na manhã desta segunda-feira (9). O litro do combustível no Pará atingiu o preço de R$ 4,67, com média de R$ 4,09 por litro.

De acordo com o estudo do Dieese, realizado na primeira semana de janeiro, na última semana de dezembro, o litro da gasolina foi comercializado em média no estado a R$ 4,07, com menor preço a R$ 3,61 e o maior a R$ 4,77. Com o novo aumento verificado este ano, o combustível foi encontrado em média a R$ 4,09 nos postos de combustíveus, com preços oscilando entre 3,61 a R$ 4,67.

A gasolina comercalizada no Pará só perde para a do Acre em termos de preço. Por lá, o preço médio do litro da gasolina é de R$ 4,23 e o maior é de R$ 4,70.