valor nominal das infrações Em oito meses ultrapassa os R$ 75,5 milhões

Em 18 de setembro, 2016 - 01h30 - Gerais

Victor Furtado

da redação

De janeiro a agosto, foram aplicadas no Pará 694.706 multas por infrações de trânsito. Entre as dez mais frequentes, 50% correspondem a infrações de natureza gravíssima e 30% de graves, demonstrando que o comportamento do paraense no trânsito é arriscado. Na média, a cada três veículos registrados, um foi multado.

Leia a matéria completa no Amazônia, já nas bancas.