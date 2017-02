Em 15 de fevereiro, 2017 - 01h30 - Gerais

O preço médio da gasolina comercializada no Pará é o segundo mais alto do país. É o que aponta o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos do Estado do Pará (Diesse-PA), com base nos preços das duas primeiras semanas deste mês e dados da Agência Nacional de Petróleo, Biocombustíveis e Gás Natural (ANP).

