Paysandu enfrenta o Águia disposto a mais uma vitória e permanecer no topo da tabela

Por: Da Redação

Em 18 de fevereiro, 2017 - 06h00 - Esporte

O Paysandu entra em campo hoje às 16 horas, no Mangueirão, contra o Águia de Marabá com o pensamento na vitória para continuar na liderança do grupo A1 do Parazão. Em uma rodada onde o mando é do time do sudeste paraense, mas o jogo será disputado em Belém, no Mangueirão, é de se imaginar que o time bicolor pode ter uma vantagem. Mas, o técnico Marcelo Chamusca sabe que não será nada fácil a partida contra o Águia, que está na quarta colocação do grupo A2 e vem para Belém atrás dos três pontos, que podem ajudá-lo a subir e entrar na zona de classificação para a próxima fase. O Paysandu está na liderança e se vencer pode aumentar a vantagem na zona de classificação do grupo A1, indo a 9 pontos.

O time bicolor deve ter pelo menos duas mudanças em relação ao jogo contra o São Francisco. Rodrigo Andrade retorna após cumprir suspensão.