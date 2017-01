Revival: Sérgio Chapelin grava novas cabeças para 20 programas do Globo Repórter

Em 18 de janeiro, 2017 - 06h00 - Magazine

A segunda edição do “Festival Globo Repórter” resgata, a partir de segunda, dia 23 de janeiro, destinos incríveis de viagens pelo Brasil e pelo mundo. Depois do sucesso do especial, exibido em agosto, com programas temáticos sobre a música brasileira dos anos 1980, o Viva/ORM Cabo vai recordar edições que exploram o turismo e que foram ao ar entre 1986 e 2005, na Globo. Sérgio Chapelin gravou cabeças de apresentação inéditas para o especial.

Cenários paradisíacos, roteiros históricos e paisagens de tirar o fôlego. O programa que abre o “Festival” apresenta uma edição de 1994 do “Globo Repórter”, que desbrava lugares exuberantes do litoral brasileiro, das praias de Pernambuco à ousadia do verão carioca.