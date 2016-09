Boletim divulgado pela Semas mostra redução do número no comparativo com o mesmo período de 2015

Por: Redação ORM News

Em 12 de setembro, 2016 - 14h52 - Pará

Quase cinco mil focos de queimdas foram registrados em 119 municípios paraenses durante o mês de agosto. O dado consta no Boletim de Monitoramento de Queimadas e Incêndios Florestais divulgado nesta segunda-feira (12) pela Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas). No mesmo período de 2015 foram registrados mais de oito mil focos de incêndio no Estado.

O município de Altamira tem o maior número de focos de queimadas. São 913 no período. Em Novo Progresso foram registrados 725 focos, já em São Félix do Xingu foram registrados 589 focos. Jacareacanga teve 429, Itaituba 297 e Cumaru do Norte 114. O levantamento também mostra que a região metropolitana de Belém e o extremo da Calha Norte apresentaram um volume de chuvas acima da média esperada para o período.

Já no sul e sudoeste do estado o volume de chuvas foi intenso, mas dentro do esperado. Nas demais regiões do Pará o índice pluviométrico ficou abaixo do normal. A redução no número de queimadas entre 2015 e 2016 é motivada, segundo o boletim, pelas mudanças nas condições oceânicas, como o enfraquecimento do fenômeno El Niño, que aumenta a temperatura das águas do oceano Pacífico.