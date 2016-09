Saúde: Campanha será aberta na próxima segunda-feira e vai durar onze dias

Por: Brasília: Thiago Vilarins: Da Sucursal

Em 14 de setembro, 2016 - 06h00 - Atualidades

Todas as crianças menores de cinco anos de idade e as com nove e adolescentes entre 10 e 15 anos incompletos devem participar entre os dias 19 e 30 deste mês da Campanha Nacional de Multivacinação 2016. Durantes esses onze dias, os pais e responsáveis dessas crianças e adolescentes vão poder iniciar o esquema vacinal ou completar as doses que estiverem pendentes. Segundo o Ministério da Saúde, serão disponibilizadas 19,2 milhões doses extras das 14 vacinas ofertadas na campanha, sendo que 1,1 milhão delas serão enviadas para o Estado do Pará.

O montante representa cerca de 65% das 1,7 milhão de doses destinadas aos Estados da região Norte. O Amazonas receberá 600,9 mil doses; Tocantins, 257,5 mil; Rondônia, 246 mil; Acre, 123,5 mil; Roraima, 101,8 mil; e o Amapá, 88,1 mil.