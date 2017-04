Espetáculo Palafita, do grupo Fuzuê, do Ceará, abre a programação do projeto de circulação nacional em Castanhal e Belém

Por: Enize Vidigal Da Redação

Em 26 de abril, 2017 - 06h00 - Magazine

O Palco Giratório, circuito de artes cênicas do Serviço Social do Comércio (Sesc), completa 20 anos e traz ao Pará o espetáculo “Palafita”, do grupo cearense Fuzuê. No palco, os artistas Edmar cândido e Eric Vinícius trazem a performance de circo, usando as técnicas de sustentação e equilíbrio corporal entre duas pessoas como forma de representar o homem que ocupa a frágil e instável habitação erguida sobre igarapés, lagos e pântanos. Hoje, a apresentação será realizada no Sesc de Castanhal (Av. Barão do Rio Branco, 10), às 19 horas, e, na sexta-feira, 28, em Belém, no Centro Cultural Sesc Boulevard (Boulevard Castilho França, 522/523), no mesmo horário. A entrada é franca.

“Palafita” celebra os 20 anos do Palco Giratório, considerado o maior circuito de artes cênicas do país ao promover apresentações diversificadas de grupos nacionais e locais em várias cidades, sempre com acesso gratuito ao público.