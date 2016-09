Número foi registrado no primeiro semestre do ano, mas a taxa de recusa familiar no Estado é de 49%

Por: BRASÍLIA THIAGO VILARINS

Em 21 de setembro, 2016 - 01h30 - Gerais

Estado do Pará realizou no primeiro semestre deste ano 114 transplantes, resultado dos 18 doadores identificados na região. A média de doadores efetivos no Estado se mantém entre as mais baixas do País, com índice de apenas 2,2 doadores a cada 1 milhão de habitantes - quarto menor percentual dentre as 23 unidades da Federação que mantêm estatísticas sobre o tema com números proporcionais. A média paraense só é superior aos registros de Alagoas (0,9) Maranhão (1,0) e Sergipe (1,8). Já na outra ponta aparece o Distrito Federal, com indicador 6,5 vezes superior à marca paraense: 14,1 por milhão de habitantes.

