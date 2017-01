Pesquisa - Robert Darnton diz que conhecer o hábito de leitura garatirá futuro do livro no mundo

Em 04 de janeiro, 2017 - 06h00 - Magazine

Em 2009, o americano Robert Darnton, então diretor da Biblioteca de Harvard, lançou “A Questão do Livro”, uma coletânea de ensaios sobre passado, presente e futuro deste que é um de seus principais objetos de estudo. À época, o e-book ganhava força nos Estados Unidos e já chamava a atenção de editores de outros países. Aposentado há um ano, ele segue interessado no tema - tanto que entrega, na próxima semana, o original de “A Literary Tour de France”, sobre o livro e seu mercado no século 18, e foi o principal nome do 6.º Congresso do Livro Digital, ocorrido dia 25 de agosto do ano passado.