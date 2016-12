A final do “The Voice Brasil” ocorre hoje à noite. O paraense Afonso Cappelo diz que está animado e confiante.

29 de dezembro, 2016

O paraense Afonso Cappelo é um dos finalistas do programa “The Voice Brasil”. Representante do time Brown, o jovem de apenas 18 anos conta que está animado e confiante para a grande final da competição, que vai ao ar hoje, pela rede Globo, depois da novela “A Lei do Amor”. “Quero me divertir e fazer o que venho fazendo ao longo da competição”, afirma ele. Além de Afonso, Dan Costa, Danilo Franco e Mylena Jardim também estão na disputa pelo prêmio de melhor cantor.

Muito feliz de estar entre os quatro melhores Cappelo conta que ao se inscrever no programa não imaginava que iria chegar tão longe. Segundo o jovem, ele só chegou até a final porque se deu a oportunidade de fazer aquilo que gosta. “Quando eu me inscrevi eu não estava tão confiante mas, mesmo assim fui lá, sem pretensão alguma, e tudo aconteceu”, lembra ele.