Show relembra a trajetória da cantora Sônia Nascimento e sua estreia no bar Go Fish, em Belém, na década de 90

Em 12 de janeiro, 2017 - 06h00 - Magazine

Para comemorar 21 anos das inauguração do bar Go Fish e a primeira vez que a banda Jardim Elétrico tocou naquele local, a cantora Sônia Nascimento apresenta amanhã e depois (13 e 14) o show “Tudo Pela Metade”, no respaço Discosaoleo. Para a cantora Sônia Nascimento, falar em rock paraense dos anos 90 nos despertam muitas memórias. “Quem frequentou o Bar Go Fish na travessa Rui Barbosa Nº 1301, sentiu o corpo estremecer muitas vezes ao som das bandas Jardim Elétrico e Florbella Spanka. Foram histórias e vivências acontecidas naquele lugar que geraram frutos que até hoje reverberam em Belém e nas lembranças de quem viveu intensamente aquele momento da noite paraense”, relembra a artista.