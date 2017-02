De acordo com documento divulgado nesta segunda-feira, 13, pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento o Estado possui uma boa fase

O Pará vai continuar na liderança da produção agropecuária regional, de acordo com a estimativa divulgada nesta segunda-feira, 13, pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa. Em nove, 26 produtos enumerados pelo documento, o Pará é o estado líder na região, mesmo naqueles em que pode apresentar alguma queda. Banana, feijão, laranja, mandioca, milho, pimenta-do-reino, tomate, bovinos e frangos são os produtos que garantem a boa fase da agropecuária paraense no norte do país.

Os resultados regionais mostram a recuperação de estados do Nordeste, que no ano passado tiveram fortes perdas devido às secas que afetaram principalmente áreas de Cerrado do Piauí e da Bahia. Neste ano, as previsões de colheita de soja, algodão, milho e feijão são boas nessas federações.

Segundo o coordenador-geral de Estudos e Análises da SPA, José Garcia Gasques, o aumento previsto para a produção de milho, soja, arroz, algodão e feijão, “é a principal fonte desse crescimento da renda da agricultura em 2017”. Dos cinco produtos assinalados por Gasques, o Pará é o principal produtor na região de dois (milho e feijão) e segundo colocado regional em outros dois (arroz e soja).

Na produção de banana, o Valor Bruto da Produção esperado para o Pará é de R$ 1,225 bilhões, contra R$ 1,223 bilhões do ano passado. No feijão, a alta é ainda mais significativa: R$ 122 milhões, contra R$ 109 milhões em 2016. Na mandioca, a previsão é de R$ 2,567 milhões, contra R$ 2,483 milhões do ano anterior. Em outros produtos como pimenta-do-reino, tomate, laranja e bovinos, mesmo com queda na produção, o Pará continua liderando a produtividade na Região Norte.

Em pimenta-do-reino, a queda foi expressiva, passando de R$ 869 milhões em 2016 para uma estimativa de R$ 560 milhões em 2017. Mesmo assim, o Pará ainda é o líder brasileiro na produção. No caso da produção de bovinos, o estado continua como o sexto no ranking dos maiores produtores do Brasil.