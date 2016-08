Plano estadual de erradicação do trabalho na infância é lançado no fórum cível de Belém

Em 30 de agosto, 2016 - 01h30 - Gerais

Fórum Paraense de Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Trabalho do Adolescente (FPETIPA) lançou na manhã de ontem, no auditório do Fórum Cível de Belém, o plano Estadual de Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente.

No Pará, aproximadamente 220 mil crianças estão em situação de trabalho, a maioria sem remuneração. Este levantamento coloca o Estado com o maior índice de crianças ocupadas da região Norte.

