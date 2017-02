Segundo dados de uma plataforma, Alter-do-Chão e Carajás tiveram aumento de 35% no interesse turístico.

Por: Redação ORM News com informações da assessoria

Em 20 de fevereiro, 2017 - 09h53 - Pará

Os roteiros da região oeste paraense também foram ressaltados em outros meios de comunicação. No fim do ano passado, uma pesquisa anual sobre as tendências de viagem do buscador Skyscanner apontou o Pará como um dos destinos preferidos dos brasileiros para este ano no país.

Segundo os dados da plataforma web, localidades como Santarém, Alter-do-Chão e Carajás tiveram aumento de 35% no interesse dos usuários que acessam o buscador on-line voltado ao segmento de turismo. O Estado foi destaque ao lado da Serra Gaúcha, Ilha de San Andres, no Caribe colombiano e Tel Aviv, em Israel.

Os números do turismo no Pará vêm aumentando a cada ano. Mesmo em um cenário econômico nacional desfavorável, pelo terceiro ano consecutivo, o Estado repetiu a marca superior a um milhão de visitantes. Foram 916.267 nacionais e 114.092 internacionais. Segundo a Setur, o fluxo de estrangeiros cresceu 6%, enquanto o nacional apresentou queda de 8%.

O aumento no número geral de visitantes se dá em função de políticas públicas e de planejamento estratégico que colocam o turismo como uma das atividades econômicas prioritárias no Estado. “É resultado do Plano Estratégico de Turismo do Pará - Plano Ver-o-Pará -, que direciona programas, projetos e ações de desenvolvimento e promoção do turismo como atividade econômica geradora de emprego, renda e desenvolvimento sustentável”, explicou Adenauer Góes. Só em 2016, R$ 700 milhões foram gerados com a atividade turística no Pará.

Entre as estratégias do Governo do Estado também está a atração e consolidação de voos internacionais, criados em 2014 e 2015, com rotas para Lisboa (Portugal), Miami (Estados Unidos), Caiena (Guiana Francesa) e Paramaribo (Suriname). Os cruzeiros também ajudam a fortalecer este número. Em 2016, foram 24.736 visitantes de fora do país, em quase 20 cruzeiros.

Esta semana, um transatlântico com 950 visitantes dos Estados Unidos, Canadá e Inglaterra aportou em Belém, cumprindo rota que começou na Guiana Francesa. Da capital, o grupo seguiu rumo a Santarém, em uma viagem que também irá contemplar a capital do Amazonas.