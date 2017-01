Gloria Perez retoma temas polêmicos em “A Força do Querer”, como a personagem transsexual

Em 02 de janeiro, 2017 - 06h00 - Magazine

“A Força do Querer” será a próxima novela das 9 e vai substituir a atual “A Lei do Amor”. Escrita por Gloria Perez e com direção artística de Rogério Gomes a produção vai apresentar uma trama que envolverá as buscas, os sonhos, os interesses e desejos que cada pessoa tem dentro de si.