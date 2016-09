Será aberto hoje, no Hangar, o Casando 2016, maior evento direcionado para o setor no Estado

Por: Vito Gemaque Da Redação

Em 13 de setembro, 2016 - 06h00 - Magazine

Começa hoje a quarta edição do Casando, evento que reúne 65 expositores com os maiores profissionais do segmento de casamento e festas da região, no Hangar Centro de Convenções da Amazônia. O evento promovido pelo jornal O LIBERAL seguirá até a próxima quinta-feira, dia 15. Durante três dias o público terá a oportunidade de conhecer as novidades e novas tendências do mercado. A abertura será hoje a partir das 16 horas. Segundo uma das organizadoras, Fátima Petrola, o número de expositores neste ano é o maior desde a primeira edição do evento.

“Este ano tivemos o maior número de expositores, dentre todas as mostras que houve, englobando todos os segmentos.