Estado tem o segundo valor mais caro pelo litro do combustível

Em 10 de janeiro, 2017 - 01h30 - Gerais

O preço médio do litro da gasolina consumida no Pará é o segundo mais caro de todo o país na primeira semana de janeiro. Uma recente pesquisa do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA) que levantou o preço da gasolina no Brasil, apontou que a gasolina paraense custa em média R$ 4,093, atrás apenas do Estado do Acre que tem R$ 4,231. Em seguida, vem os Estados do Rio de Janeiro (R$ 4,023), Amazonas (R$ 3,993), Rio Grande do Norte (R$ 3,926) e Rio Grande do Sul (R$ 3,909).

