Meia venezuelano vem sendo o destaque do Internacional, que terá o Santos como próximo adversário

Por: Lance!Net

Em 05 de setembro, 2016 - 15h01 - Série A

Destaque do Internacional nas últimas rodadas, Luis Manuel Seijas projetou a próxima partida do Internacional, que será válida pelo Campeonato Brasileiro, diante do Santos, em casa.

Logo após o treino físico desta manhã, o meia venezuelano afirmou que o Colorado terá que entrar em campo nesta quinta-feira seguindo o mesmo padrão de jogo que foi apresentado na vitória por 3 a 0 diante do Fortaleza, na semana passada, pela Copa do Brasil - partida esta que findou um jejum de 14 partidas sem triunfo.

'No jogo de quinta temos que ter a mesma ideia. Ir pelo mesmo caminho do último jogo. O sistema foi muito bom, o placar nos respalda. Então isso fala por si só', disse Seijas, complementando:

'Sei que a torcida vai nos acompanhar. Isso para nós é muito importante. Quinta temos que devolver esse apoio com uma vitória', finalizou.

Com 24 pontos, o Internacional se encontra atualmente na 17ª posição do Brasileirão. Para sair da zona do rebaixamento, terá que bater o Santos, que está com 36 pontos, na 5ª colocação, e querendo voltar ao G4.

Pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, a partida entre Inter e Santos será realizada nesta quinta-feira, às 21h (de Brasília), no Beira-Rio.