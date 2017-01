Time sub-20 perde levando mais um gol nos acréscimos e se despede da Copa São Paulo de futebol

Em 06 de janeiro, 2017 - 01h30 - Esporte

O Paysandu foi eliminado da Copa São Paulo de Futebol Juniores com a derrota de ontem para a Penapolense por 2 a 1. Foi a segunda no grupo 6. O Papão não tem mais nenhuma chance de brigar pela segunda vaga do grupo. O Paysandu esteve bem no primeiro tempo e segurou o empate de 0 a 0. Na fase final a Penapolense fez 1 a 0 com Adriano aos 38. O Papão empatou com Ramonzinho aos 44, no entanto, aos 48, Rodrigo marcou o gol da vitória do time local, que entrou na briga pela segunda vaga. Os bicolores encerram a participação na competição jogando amanhã contra o Volta Redonda, 17h, no estádio Tenente Carriço em Penápolis, sede do grupo.

Já o Palmeiras voltou a ter dificuldade, mas venceu o Villa Nova-MG por 3 a 2 na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara. Único grande paulista ainda sem conquistar o título, o Palmeiras já está garantido na segunda fase porque na estreia tinha batido o Paranoá, também por 3 a 2.

