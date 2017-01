Partida foi realizada na manhã deste sábado, na Curuzu, com presença da torcida e doações de alimentos

Em 14 de janeiro, 2017 - 16h10 - Parazão

O Paysandu profissional venceu o jogo-treino contra os garotos do sub-20 neste sábado (14), por 3 a 2, mas o técnico da equipe principal, Marcelo Chamusca, fez questão de salientar que seus comandados ainda têm 'muito a melhorar' para a temporada de 2017. O evento teve participação da torcida, que entregou um quilo de alimento não perecível como ingresso. O total de alimentos arrecadados não foi divulgado pelo clube.

O jogo foi dividido em quatro tempos e os profissionais chegaram a fazer 3 a 0, com os gols de Gilvan, Diogo Oliveira e Bruno Veiga. O time sub-20, que contou com alguns atletas que estão no grupo profissional como o meia Marquinho, diminui com Edmilson e Alan.

'Um jogo-treino é importante para poder impulssionar a parte física e vimos resultado, principalmente, nas três primeiras etapas. Nós traçamos objetivos para esta movimentação e os cumprimos. Por este aspecto, estou satisfeito, mas é lógico que ainda temos muito a melhorar. O time precisa criar mais oportunidades, ter mais velocidade na transição para o ataque e pressionar mais o adversário', falou Chamusca.

Entre as principais missões que o treinador disse ter assumido neste início de trabalho é estabelecer o entrosamento entre os atletas que chegaram agora e os remanescentes da temporada de 2016. 'Este é o meu maior trabalho hoje. Eles precisam saber as características uns dos outros e este tipo de trabalho ajuda muito', falou.

Indagado acerca da capacidade física da equipe, uma vez que sofreu dois gols do sub-20 já nas últimas etapas do jogo-treino, o comandante frisou que está dentro do planejamento para o campeonato. 'Eles estão com uma carga de trabalho físico alta para atingir um bom nível o quanto antes e para podermos, assim, ficar tranquilos na decisão de abaixar essa carga quando estivermos mais pertos do campeonato. Isso os deixará mais leves', garantiu.

O Paysandu estreia no campeonato paraense de 2017 no dia 28 de janeiro contra o Castanhal, mas, antes, no dia 21, enfrentará o Santa Cruz, no Arruda, em Recife (PE), na decisão da Taça Asa Branca. A competição reúne os campeões da Copa Verde e da Copa do Nordeste.