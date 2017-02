Bicolor derrota o São Francisco na Curuzu, por 3 a 0 e agora é o primeiro do grupo A1

Por: Da Redação

Em 16 de fevereiro, 2017 - 06h00 - Esporte

Em uma noite inspirada, o Paysandu conseguiu mostrar que está vivo em busca do bicampeonato paraense, ao vencer muito bem o São Francisco por 3 a 0. O time alvi-celeste começou o dia na lanterna e terminou como líder do grupo A1 do Campeonato Paraense, com 6 pontos, na partida atrasada, da 3ª rodada. Com três gols, um de cada atacante, o Papão neutralizou o Leão Santareno e chegou aos seis pontos. Os gols foram de Bergson, Leandro Carvalho e Alfredo, respectivamente.

O estádio da Curuzu não comportou muitos torcedores, mas quem decidiu enfrentar a chuva e ir para o local, não se arrependeu. Com três atacantes, um meio-campo funcionando e a zaga atenta, o Lobo estava mais organizado e com melhor potencial ofensivo que na partida de domingo, no qual o Remo conseguiu vencê-lo por 2 a 1.