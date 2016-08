Embalado no segunto turno da Série B, o Paysandu visita o Oeste-SP, às 16 horas, em busca da 3ª vitória consecutiva

Em 27 de agosto, 2016 - 01h30 - Esporte

Embalado no segundo turno da Série B, o Paysandu espera conseguir a terceira vitória consecutiva hoje, às 16 horas, em cima do Oeste-SP, na arena Barueri, interior de São Paulo, e assim se aproximar mais do G-4. O Paysandu está na 10ª colocação com 28 pontos e vem de duas vitórias no Brasileiro, em cima do Criciúma-SC, por 3 a 0, e do Ceará-CE, por 2 a 0. Ao todo, são 13 jogos sem perder na competição. O time espera continuar com a invencibilidade, mas sabe que o adversário é complicado.

Leia a matéria completa no Amazônia, já nas bancas.