Pouco mais de dois meses depois, o Paysandu voltará a ter uma partida da Série B do campeonato brasileiro arbitrada pelo cearense Luiz César de Oliveira Magalhães (CBF-1). A confirmação da Comissão Nacional de Arbitragem foi divulgada nesta quarta-feira (21) pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

Aos 33 anos, Luiz César de Oliveira Magalhães também atuou como árbitro em outra partida envolvendo clube paraense. Foi no dia 31 de julho na Série D do campeonato brasileiro deste ano, na derrota do Águia por 1 a 0 para o Moto Club, no Castelão, em São Luís (MA).

Em 2015, o cearense também trabalhou em duas partidas do Papão. Na primeira, o Bicola venceu o Paraná por 2 a 1, no Mangueirão, em Belém, e, na segunda, ele foi o quarto-árbitro na eliminação alviazul na Copa do Brasil para o Fluminense (RJ), também na capital paraense.

A partida que marcará o reencontro entre Paysandu e Luiz César de Oliveira Magalhães será contra o Bragantino, às 20h desta segunda-feira (26), novamente no estádio Olímpico do Pará.