Com a derrota, o Paysandu ficou a duas posições da zona de rebaixamento da Série B

Por: Redação ORM News

Em 30 de agosto, 2016 - 18h52 - Série B

Uma noite para se esquecer na Curuzu! O Tupi entrou na lista de clubes que 'assombram' o Bicola. Isto porque voltou a golear o Paysandu nesta Série B do campeonato brasileiro. Na noite desta terça-feira (30), o placar foi de 3 a 0 para a equipe mineira com um detalhe: a partida foi na Curuzu, em Belém.

Em um domínio no primeiro tempo, o Tupi conseguiu abrir o placar aos 32 minutos, com Giancarlo, de cabeça. Já na segunda etapa, o volante Ricardo Capanema foi expulso e quebrou a ascensão que o Papão vinha construindo. Então, o Galo Carijó aproveitou os muitos espaços na defensiva alviazul e ampliou com Jonathan, aos 25. Já aos 47, Giancarlo voltou a marcar e sacramentou a goleada.

A derrota sob muitas vaias derrubou o Papão da 12ª para a 15ª colocação, ou seja, a duas posições da zona de rebaixamento à Série C de 2017. Apesar da vitória, o Galo Carijó continua na zona de rebaixamento, mas saiu da vice-lanterna para ser o primeiro entre os quatro últimos.

O Papão já viaja nesta quarta-feira (31) para encarar o Luverdense, às 21h30 desta sexta-feira (2), no Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT). O Tupi terá a chance de embalar na Segundona recebendo o Bragantino, no duelo dos desesperados, às 16h deste sábado (3).