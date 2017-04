Pela Copa BR, Bicolor atua na Vila Belmiro e quer trazer vantagem para o jogo de volta

Por: Da Redação

Em 26 de abril, 2017 - 06h00 - Esporte

Com o objetivo de fisgar mais um peixe e trazer para Belém uma boa vantagem para a partida em casa da Copa do Brasil, o Paysandu encara o Santos-SP hoje, às 19h30, na Vila Belmiro. O Alvi-Celeste e o Alvinegro fazem a estreia na Copa do Brasil em um confronto inédito na competição, pelas oitavas de final. Os dois times querem a todo o custo vencer o primeiro duelo e vão com força máxima ao gramado da Vila Famosa. O jogo contra o Peixe pode não ser fácil para o Papão, que nem por isso vai abaixar a cabeça e entra em campo com a esperança de fazer um bom jogo hoje à noite e voltar a Belém com alguma vantagem. Se não for a vitória, pelo menos que tenha anotado gols na equipe paulista.

“É um jogo muito difícil, em uma competição na qual estamos estreando, com característica diferente. Pela primeira vez na temporada vamos enfrentar um time com um investimento maior que o nosso na temporada.