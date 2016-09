Partida será realizada às 19h15 desta terça-feira (13), no Mangueirão, em Belém, com transmissão lance a lance pelo ORM News

Por: Redação ORM News

Em 13 de setembro, 2016 - 18h07 - Série B

A dois pontos da zona de rebaixamento, o Paysandu encara o Bahia e a pressão interna por vitórias na noite desta terça-feira (13), no Mangueirão, em Belém. O clima bicolor foi resumido na declaração do meia Tiago Luís, que destacou a 'necessidade da vitória'.

O camisa 10 ainda é uma das dúvidas do técnico Dado Cavalcanti para o confronto com o Tricolor, por conta de dores no músculo adutor da coxa direita. O substituto imediato dele, Robert, é o único desfalque confirmado por causa de dores nos joelhos. Celsinho seria a opção.

Diante do embate com o Tricolor, Tiago Luís declarou: 'Temos que ver nossa situação no campeonato e a vitória é uma necessidade. Estamos precisando ganhar para reconquistar a confiança do torcedor e o bom futebol o mais rápido possível. Temos que nos impor aqui em Belém e fazer por merecer', frisou.

Mais do que a confiança, Tiago Luís disse que o Papão precisa 'ir para cima' para fazer deste jogo de logo mais, contra o Bahia, 'um recomeço para o Paysandu dentro do campeonato'.

Paysandu x Bahia começa às 19h15 e será transmitido lance a lance com os vídeos dos melhores momentos pelo Portal ORM News.