PARAZÃO - Líder do grupo A1, o Papão treina até debaixo de chuva para o jogo de 5ª

Em 21 de fevereiro, 2017 - 06h00 - Esporte

Da Redação

Debaixo de chuva, os jogadores do Paysandu retornaram aos treinos ontem à tarde após a folga no domingo. O foco é no primeiro jogo do returno do Campeonato Paraense. A partida será disputada na quinta-feira, 24, às 20 horas, contra o Castanhal, no Estádio Modelão. São mais três pontos que os bicolores vão tentar somar, que poderão ajudar a equipe bicolor a permanecer na liderança do grupo A1 e seguir para a próxima fase. O adversário também busca a vitória para tentar entrar na zona de classificação do grupo A2.