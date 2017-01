Bicolor vai sortear um sócio-torcedor para companhar o time até Recife, na disputa da Taça Asa Branca

Em 09 de janeiro, 2017 - 06h00 - Esporte

Agora o elenco do Paysandu está completo, com a contratação do lateral-direito Ayrton, 31 anos, ex-Figueirense. O novo contratado deve chegar hoje a Belém. Oficialmente, o site bicolor ainda não publicou a noticia, mas, ontem o jogador concedeu entrevista afirmando estar tudo certo com o Papão, faltando pequenos detalhes para o acerto final. Ayrton Luis Ganino é natural de Piracicaba, em São Paulo, onde passa as férias ao lado dos familiares. Em 2016, o lateral – que tem como ponto forte na posição as cobrança de faltas e escanteios – fez 35 partidas pelo Figueirense e marcou dois gols. Ayrton iniciou nas divisões de base do Velo Clube (SP), depois foi para o Paraná Clube, esteve no Londrina, Avaí, Bahia, Atlético Goianiense e Coritiba. Em 2012, esteve no Palmeiras onde não conseguiu se entrosar no time paulista da capital e acabou emprestado ao Vitória (BA).