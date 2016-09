Bicolores procuram tranquilidade para se reeguerem já contra o Brasil-RS

Em 07 de setembro, 2016 - 06h00 - Esporte

Da Redação

O Paysandu segue se preparando para a partida contra o Brasil de Pelotas-RS com os portões fechados. O único treino aberto, apenas para a imprensa, será amanhã à tarde. A partida contra o Brasil, válida pela 24ª rodada da Série B, será na sexta-feira, às 21h30, no Mangueirão. Os treinos fechados podem ser importantes para que os alvicelestes consigam se reerguer na competição, fiquem tranquilos e voltem a ter confiança. Se vencer, o Paysandu pode melhorar a posição na tabela. Mas terá um time bem difícil pela frente. O adversário da rodada vive uma fase muito boa na competição, vencendo os últimos seis jogos disputados. As vitórias ajudaram o Brasil a ficar com 39 pontos e assumir a segunda colocação na Série B, atrás apenas do Vasco. Já o Paysandu vive uma situação bem diferente. Foram três derrotas seguidas, estagnando na 15ª colocação. A única vitória no segundo turno foi em cima do Ceará-CE por 2 a 0, na Curuzu. Na época, o time cearense era vice-líder. Com os resultados negativos, os Alvicelestes possuem apenas 28 pontos.