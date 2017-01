Clube está com um elenco composto por 30 atletas. Para a Série B, a previsão é de mais cinco ou seis contratações

Redação ORM News

11 de janeiro, 2017 - Parazão

A 10 dias do primeiro teste, no confronto com o Santa Cruz pela Taça Asa Branca em Recife (PE), o Paysandu estagnou a fase de contratações. O clube atingiu a marca de 30 jogadores, já contabilizando com os garotos promovidos das categorias de base, e confirmou o término do período de reforços.

A informação foi confirmada pelo diretor de futebol, Victor Sampaio. Ele ainda comentou o início do planejamento para a Série B do campeonato brasileiro, que deve começar no mês de maio. 'Este ciclo (de contratações) está fechado. Não estamos em contato com ninguém. Agora, vamos esperar os campeonatos estaduais começarem para, de acordo com a avaliação da comissão técnica, pesquisar possíveis reforços para o campeonato brasileiro', contou.

Aliás, algumas posições já estão como candidatas a receber novos atletas para a Segundona. 'Vamos jogar essa primeira etapa da temporada com um lateral direito e quatro zagueiros. Então, essas duas posições devem receber reforços. Mas ainda é cedo para afirmar', pontuou.

Com o elenco atual, o Paysandu está sustentando uma folha salarial de cerca de R$ 500 mil. 'Para jogar a Série B, este valor vai aumentar. Ainda estamos em fase de confecção do orçamento, porém acreditamos que esta folha deve subir para algo em torno de R$ 800 mil'.