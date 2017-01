Clube precisa de licenças para poder desmatar parte da área

Por: Redação ORM News

Em 19 de janeiro, 2017 - 16h22 - Futebol

Depois de comprar a área e construir o pórtico de entrada, o Paysandu aguarda a emissão de duas licenças ambientais para poder seguir com as obras do Centro de Treinamento Raul Fermim Roberto Aguilera. O vice-presidente do clube e responsável pelas obras no clube, Toninho Couceiro, acredita que, por conta disso, as máquinas só serão religadas no local a partir de março.

As licenças aguardadas pelo Bicola são da Secretaria de Municipal de Meio-Ambiente e configuram em autorizações para que o clube possa desmatar uma parte da área. Vale destacar que o espaço comprado pelo clube mede 100 metros quadrados de mata fechada.

'Nós demos entrada nos projetos ambientais e estamos aguardando a resposta. Essas documentações são necessárias. Seria uma irresponsabilidade muito grande apenas derrubar as árvores. Nossa preocupação é para que seja tudo feito conforme a legalidade', frisou Couceiro.

O cartola também explicou o significado das duas licenças. 'A primeira será a LP, ou seja Licença Provisória, que mostra que o projeto ambiental do CT foi aprovado. Depois, teremos que aguardar pela LI, que é a Licença de Instalação. É esta última que nos libera para poder construir no local', falou.

Da área total do Centro de Treinamento, por lei, o clube só poderá desmatar 60% - o equivalente a 60 mil metros quadrados. 'No fundo, isto é uma questão relativa, já que vamos derrubar árvores para plantar, em sua maioria, gramado. A área vai continuar sendo verde', salientou.

O CT Raul Fermim Robeto Aguilera fica localizado no bairro de Águas Lindas, em Belém, e contará com cinco campos de futebol, um meio campo para treinamento dos goleiros, um bloco de apoio, contando com a cozinha, lavanderia e refeitório, hotel, estacionamento, vestiário e área de imprensa, que terá também um estacionamento, além de uma portaria de controle.