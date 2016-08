Paysandu tem 28 pontos e se obtiver vitória avança rumo ao grupo do G-4

Por: O Liberal

Em 27 de agosto, 2016 - 08h28 - Série B

O Paysandu espera conseguir a terceira vitória consecutiva hoje, às 16 horas, em cima do Oeste-SP, na Arena Barueri, interior de São Paulo, e assim se aproximar mais do G4 da Série B. O Papão está na 10ª colocação com 28 pontos e vem de duas vitórias no Brasileiro, em cima do Criciúma-SC, por 3 a 0, e do Ceará-CE, por 2 a 0, estando há 13 jogos sem perder na competição. O Alvi-Azul espera continuar com a invencibilidade, mas sabe que o adversário é complicado. O Oeste também não perde há cinco rodadas, mas tenta se afastar da zona de rebaixamento, já que ocupa da 14ª colocação, com 26 pontos, apenas cinco pontos na frente do Bragantino, 17º colocado da Segundona.

Apesar da boa fase bicolor, jogadores e comissão técnica sabem que precisam estar atentos à maneira de jogar do adversário. O Oeste se juntou com o Audax, de Osasco no início do Brasileiro, absorvendo elenco e também o técnico Fernando Diniz. O time de Osasco foi vice-campeão paulista no início do ano, sob o comando de Fernando Diniz. No primeiro turno, o Oeste empatou com o Paysandu por 1 a 1 no Mangueirão, único jogo do Paysandu até aqui no Estádio Olímpico nesta Série B.

“O Oeste é diferente de todas as equipes da Série B e passa pela novidade de uma fusão com o elenco de outra equipe. Para vencer o Oeste, precisamos correr mais do que corremos no jogo contra o Ceará. Isso não quer dizer que seja mais fácil ou difícil. Mas jogar contra o Oeste é diferente. É um time que preza pela circulação da bola. É um time que desgasta muito o seu adversário com passes. Dificilmente na Série B o Oeste perde em posse de bola para qualquer outra equipe, é uma equipe que domina essa minúcia do jogo. Roda muito a bola, usa seu goleiro para atrair a equipe adversária”, explica o técnico Dado Cavalcanti.

O técnico Dado pontua que o goleiro do Oeste, Felipe Alves, pode dar trabalho para o ataque bicolor pela maneira como atua. “Em qualquer time do Brasil, quando a bola recua para o goleiro, a equipe adversária cresce. Mas o Oeste tem o melhor goleiro que joga com os pés no Brasil. O Felipe é bom. É um goleiro canhoto, que tem qualidade no passe e atrai seu adversário para sair em velocidade nas costas da defesa. Por várias vezes o Oeste faz gol assim”, analisa Dado Cavalcanti.

No entanto, o técnico do Paysandu mostra que estudou bem o adversário e seu goleiro, apostando nos erros do Oeste para conseguir o marcador a favor do Alviceleste. “Mas ao arriscar no passe partindo do goleiro, o Oeste tomou gols. Por isso, trabalhamos muito a marcação e a pressão em cima do adversário. Claro que tudo com muito cuidado. Porque eu sei que se a marcação não for a correta, possivelmente o Oeste vai ter uma saída em velocidade e pode chegar ao nosso gol com facilidade”, acrescenta.

Se por um lado o Oeste tem o Felipe Alves, por outro o Paysandu conta com Emerson no gol. E o técnico bicolor sabe o quanto o arqueiro bicolor tem sido fundamental para a invencibilidade do Papão nas últimas partidas. “O Emerson é uma das principais armas do Paysandu e ano passado já foi assim. Mas neste ano está seguro e mais amadurecido. É um jogador que tem nos ajudado e contribuído muito. Dá até um alívio quando os jogadores entram em campo e olham para trás com o Emerson no gol”, diz Dado Cavalcanti.