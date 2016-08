Bicolor joga no interior de São Paulo e tenta manter invencibilidade no returno

Por: Da Redação

Em 27 de agosto, 2016 - 06h00 - Esporte

O Paysandu espera conseguir a terceira vitória consecutiva hoje, às 16 horas, em cima do Oeste-SP, na Arena Barueri, interior de São Paulo, e assim se aproximar mais do G4 da Série B. O Papão está na 10ª colocação com 28 pontos e vem de duas vitórias no Brasileiro, em cima do Criciúma-SC, por 3 a 0, e do Ceará-CE, por 2 a 0, estando há 13 jogos sem perder na competição. O Alvi-Azul espera continuar com a invencibilidade, mas sabe que o adversário é complicado. O Oeste também não perde há cinco rodadas, mas tenta se afastar da zona de rebaixamento, já que ocupa da 14ª colocação, com 26 pontos, apenas cinco pontos na frente do Bragantino, 17º colocado da Segundona.

Apesar da boa fase bicolor, jogadores e comissão técnica sabem que precisam estar atentos à maneira de jogar do adversário.