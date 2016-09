Bicolor tenta bater o Timbu, na Arena Pernambuco, e avançar na Segundona

Por: O Liberal

Em 17 de setembro, 2016 - 13h12 - Esporte

O Paysandu disputa hoje à tarde com o Náutico três pontos, que podem ajudar o time bicolor a subir na tabela da Série B. O jogo na Arena Pernambuco, às 16h30, será de muita emoção para ambas as torcidas. O Papão está na 14ª colocação, com 32 pontos, enquanto que o Náutico está na 12ª, com 33 pontos. É um ponto de diferença entre as equipes, mas que pode ser determinante em um campeonato de pontos corridos. O Náutico vem de uma derrota e dois empates, enquanto que o Paysandu tem uma vitória e um empate. Se vencer e os resultados de outros jogos forem favoráveis, o Papão pode chegar até à 10ª posição, o que seria algo bem positivo para uma equipe que até a rodada passada estava há apenas dois pontos da zona de rebaixamento.

O técnico do Paysandu, Dado Cavalcanti, tem equipe titular definida, mas prefere não revelar a escalação. “A definição existe na minha cabeça. Dessa vez está muito mais clara do que estava nas últimas rodadas, porém, eu vou aguardar para fazer a divulgação. Ainda vamos ter uma atividade hoje (ontem) à noite, no hotel. Vamos bater um papo com os atletas e essa divulgação vai ficar para depois”, disse Dado Cavalcanti na coletiva de ontem pela manhã antes do último treino dos bicolores na Curuzu para a partida contra o Timbu.

Apesar do mistério, dos 19 relacionados para o jogo, 10 foram titulares contra o Bahia-BA. O único corte foi de Ilaílson, que sentiu o joelho direito e entrou no Departamento Médico. Logo, a escalação provável é Emerson; Roniery, Fernando Lombardi, Gilvan, João Lucas; Augusto Recife, Ricardo Capanema, Lucas e Tiago Luis; Mailson e Leandro Cearense. Os reservas são Marcão, Edson Ratinho, Gualberto, Raí, Jhonnatan, Rafael Costa, Rodrigo Andrade e Rivaldinho.

Dado chegou a citar na coletiva que o recém-contratado Cleyton poderia ser relacionado, mas, Cleyton sentiu a coxa direita durante o treinamento ontem pela manhã e acabou cortado. Jobinho também não foi porque passou dez dias parado e, segundo Dado Cavalcanti, precisa ter uma readaptação na sobrecarga de trabalho.

Na avaliação do técnico bicolor, o jogo contra o Náutico será duro e difícil. Por isso, o cuidado na hora de escalar a equipe e tentar manter o segredo. Mas, Dado garante que a proposta de jogo do Paysandu será a mesma dos outros jogos. “Vamos enfrentar um adversário forte. A proposta tem que ser a mesma de outros jogos que fizemos. Não vamos mudar o conceito e a forma de jogar por conta do nosso adversário. As mudanças acontecem por causa de algumas eventualidades. Às vezes uma mudança de posicionamento, de bola parada, a marcação um pouco à frente e atrás. Sabemos que o Náutico é um time que joga muito com seus velocistas, que tem uma boa transição e mesmo com a troca de técnico continua veloz e utiliza muito as laterais. É um time que se mexe bem”, avaliou Dado Cavalcanti.

Cartões amarelos atemorizam o Bicolor

O Paysandu ainda precisa lidar com outro problema. Dos 11 titulares, seis estão pendurados. Emerson, Ricardo Capanema, Fernando Lombardi, Roniery, Mailson, Lucas, Augusto Recife, Domingues, Jhonnatan e Rafael Costa possuem dois cartões amarelos. Mas, segundo a comissão técnica, não há nenhum trabalho a ser feito para evitar cartão. A única exigência é que não seja por reclamação ou qualquer outro lance bobo. Vale lembrar, que no jogo contra o Bahia, dos quatro cartões, três foram por reclamação.

“A única exigência é que o cartão venha por necessidade. Jamais por tolice em campo. O cartão vindo por necessidade será uma consequência que já está dentro da minha cabeça. Eu sei que possivelmente nas próximas 4 ou 5 rodadas eu não iriei repetir equipe, são dez jogadores pendurados e muita gente pode levar cartão. Gente que não está pendurada, pode ficar. Mas a orientação é simples ‘não aceito cartão bobo’, cartão desnecessário é inaceitável dentro da competição que vivemos hoje”, afirmou Dado Cavalcanti.

A oportunidade de escrever uma nova história diante do Náutico ainda anima a equipe para o jogo de hoje. “E ela está se manifestando talvez no melhor momento que eu vivo aqui dentro. Principalmente em algo relacionado à confiança. Nossa equipe está confiante e encaixou a forma de jogar. Poderia ter vencido o jogo contra o Brasil e temos a confiança de que a vitória pode chegar novamente”, acredita o técnico do Paysandu.

Náutico não terá o lateral Walber no partida

Se o Paysandu viajou para Recife com dois desfalques (Cleyton, cortado em cima da hora, e Ilaílson, que ainda se recupera de lesão), o Náutico também vai jogar sem um dos seus principais atletas. O lateral-direito Walber está fora do duelo. O jogador sofreu uma lesão de grau um na panturrilha direita no jogo contra o Joinville e foi vetado pelo departamento médico. Joazi deve assumir a posição de Walber.

O atacante Rony também deu susto no técnico Givanildo durante o treinamento, ontem pela manhã, por causa de uma queda de pressão. Mas não é nada preocupante. O jogador está escalado e deve manter sequência no setor ofensivo - Rony atuou em 23 partidas - junto com Jefferson Nem e Bergson. Com o volante Rodrigo Souza de fora, a volta de Vinícius é aguardada.