Bicolor tenta bater o Timbu, na Arena Pernambuco, e avançar na Segundona

Por: Da Redação

Em 17 de setembro, 2016 - 06h01 - Esporte

O Paysandu disputa hoje à tarde com o Náutico três pontos, que podem ajudar o time bicolor a subir na tabela da Série B. O jogo na Arena Pernambuco, às 16h30, será de muita emoção para ambas as torcidas. O Papão está na 14ª colocação, com 32 pontos, enquanto que o Náutico está na 12ª, com 33 pontos. É um ponto de diferença entre as equipes, mas que pode ser determinante em um campeonato de pontos corridos. O Náutico vem de uma derrota e dois empates, enquanto que o Paysandu tem uma vitória e um empate. Se vencer e os resultados de outros jogos forem favoráveis, o Papão pode chegar até à 10ª posição, o que seria algo bem positivo para uma equipe que até a rodada passada estava há apenas dois pontos da zona de rebaixamento.

O técnico do Paysandu, Dado Cavalcanti, tem equipe titular definida, mas prefere não revelar a escalação. “A definição existe na minha cabeça.