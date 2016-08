Atacante foi descartado do último jogo, contra o Oeste, por opção técnica

29 de agosto, 2016

Ele voltou! Excluído do último jogo do Paysandu, contra o Oeste, por opção técnica, o atacante Leandro Cearense voltou a ser relacionado, agora visando o confronto contra o Tupi (MG), pela 22ª rodada da Série B do campeonato brasileiro. O destino do camisa 9, porém, deverá ser o banco de reservas.

Em entrevista coletiva na Curuzu nesta segunda-feira (29), o técnico Dado Cavalcanti afirmou que deverá repetir a mesma escalação que começou a partida contra o Oeste, com a ausência única do lateral direito Roniery, que sofreu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. O também lateral direito Edson Ratinho e o zagueiro Domingues são as opções para a vaga.

'Ainda não tenho o time titular porque preciso do aval da comissão técnica e do Departamento Médico para saber quais são os jogadores que estarão aptos a jogar contra o Tupi. Se recebesse a resposta de que todos estão 100%, eu teria a escalação e esta seria a mesma que foi contra o Oeste, com a exceção do Roniery', falou.

Perguntado sobre as lições que ficaram da derrota diante do Rubrão, Dado citou a falta de ofensividade no posicionamento da equipe no primeiro tempo daquele jogo. 'O ponto ajustado foi a nossa linha de marcação, que estava muito baixa. Atraímos muito o adversário para o nosso campo de defesa. Já conversamos sobre isso e vamos corrigir contra o Tupi'.

Contra o Galo Carijó, o Bicola deve entrar em campo com Emerson; Edson Ratinho (Domingues), Fernando Lombardi, Gilvan e João Lucas; Ricardo Capanema, Augusto Recife, Lucas e Celsinho; Tiago Luís e Maílson. Veja a lista completa de atletas à disposição de Dado para a partida!

Goleiros: Emerson, Marcão e Paulo Ricardo

Laterais: Edson Ratinho, João Lucas e Raí

Zagueiros: Fernando Lombardi, Gilvan, Pablo, Domingues e Gualberto

Volantes: Ricardo Capanema, Augusto Recife, Lucas, Rodrigo Andrade e Ilaílson

Meias: Tiago Luís, Celsinho, Robert e Rafael Costa

Atacantes: Maílson, Leandro Cearense, Alexandro e Rivaldinho