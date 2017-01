Aos 24 anos ele fez 20 gols em 38 jogos pelo time

Por: O Liberal

Em 03 de janeiro, 2017 - 10h43 - Esporte

O Paysandu confirmou a contratação do atacante Alfredo, de 24 anos. A notícia foi dada pelo presidente Sérgio Serra, no aeroporto de Belém ontem à tarde onde o dirigente esteve recepcionando os jogadores e também a comissão técnica. Formado nas divisões de base do São Paulo, Alfredo fez 20 gols em 38 jogos pela Luverdense na última temporada. Em 2016, também passou pelo Portimonense, de Portugal.

O Papão manteve contato com vários atacantes, mas acabou fechando com Alfredo, que mandou seu recado para a torcida bicolor. “Vou trabalhar forte para que as coisas continuem dando certo e que eu possa ajudar o Paysandu a brigar pelas conquistas e fazer gols, pois é o que um atacante precisa ter como obrigação”, disse. Alfredo fará exames médicos e em seguida vai assinar contrato com o Paysandu.

Ficha técnica

Alfredo

Nome: Alfredo Francisco Martins

Nascimento: 06/07/1992

Naturalidade: Americana - SP

Altura: 1,76 cm

Peso: 73km

Último Clube: Luverdense - MT. Antes passou pelo América - RN, Paulista-SP, Portimonense (POR).