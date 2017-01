PAYSANDU - Atacante tem 24 anos e fez 20 gols em 38 jogos pela Luverdense

O Paysandu confirmou a contratação do atacante Alfredo, de 24 anos. A notícia foi dada pelo presidente Sérgio Serra, no aeroporto de Belém ontem à tarde onde o dirigente esteve recepcionando os jogadores e também a comissão técnica. Formado nas divisões de base do São Paulo, Alfredo fez 20 gols em 38 jogos pela Luverdense na última temporada. Em 2016, também passou pelo Portimonense, de Portugal.