Lateral experiente já está em Belém para exames e assinar contrato

Por: O Liberal

Em 10 de janeiro, 2017 - 08h58 - Futebol

Somente ontem o Paysandu anunciou, via site oficial, a contratação do lateral-direito Ayrton, ex-Figueirense/SC. Desde sábado, que os canais esportiva davam a informação sobre o novo reforço bicolor, que tem 31 anos. O jogador desembarcou nas primeiras horas da tarde, sendo recebido no aeroporto pelo gerente de futebol, Fernando Leite. Hoje, Ayrton passa pela baterias de exames médicos e depois assinará contrato. Ayrton, em 2016, disputou a Série A pela equipe catarinense, atuando em 35 partidas. Marcou 2 gols, um dos quais contra o Santa Cruz, aos 30 segundos de jogo . Ayrton tem experiência na posição com passagens por times brasileiros como Palmeiras, Flamengo e Coritiba, além de outras equipes conhecidas.

Sócio-torcedor terá amplas vantagens

O Paysandu vai intensificar as ações do Programa Sócio Torcedor ao longo deste ano, visando possibilitar a participação maior do torcedor alviceleste, a ponto de que ele possa tomar parte no planejamento estratégico do Papão. A intenção é ampliar de 5.328 sócios torcedores adimplentes para 15 mil em 2018 e chegar a 30 mil em 2020. As novidades do programa foram anunciadas pela diretoria do Papão, ontem à noite, à frente o presidente Sérgio Serra.

A reunião, na presença de 20 sócios torcedores do Paysandu, teve a participação dos jogadores Emerson, Marcão e Leandro Cearense, reforçando o convite do Paysandu para novos associados. “A nossa proposta é que o sócio torcedor do Paysandu cada vez mais possa dispor muito mais que o acesso aos jogos, ou seja, ter a sua disposição um leque de produtos, serviços e oportunidades relacionadas ao Papão”, afirmou Sérgio Serra.

Entre as experiências e serviços previstos para os sócios torcedores do Paysandu para 2017, estão assistir aos jogos ao lado do presidente e diretores; trocar ideias com dirigentes em café da manhã, já a partir de sábado, 14, na sede social; sorteio de prêmios entre sócios adimplentes, inclusive, fora do Estado; dispor de descontos maiores em 60 lojas credenciadas; eccomerce; ação sócio itinerante, levando o programa para outros municípios paraenses e para outros estados do Norte do Brasil, e vouchers para compras com cartões personalizados do Paysandu.

Será criada a Moeda Bicolor (multifidelidade). O sócio torcedor paga a mensalidade e acumula pontos.