Time bicolor perde invencibilidade na Segundona ao ser derrotado por 1 a 0 pelo Oeste, na Arena Barueri

Em 28 de agosto, 2016 - 01h30 - Esporte

O Paysandu perdeu a invencibilidade de 13 jogos na Série B ao perder por 1 a 0 para o Oeste-SP, na tarde de sábado, na Arena Barueri (SP). Com o resultado, o Rubrão conseguiu passar o Alviceleste. O Oeste chegou a 9ª colocação com 29 pontos e o Paysandu caiu para a 11ª posição com 28 pontos. O gol foi aos 30 minutos do segundo tempo em cobrança de pênalti do atacante Crysan. Resta ao Paysandu tentar vencer o jogo da próxima rodada do Brasileiro. A partida será contra o Tupi-MG, às 19h15 de terça-feira, na Curuzu.

Leia a matéria completa no Amazônia, já nas bancas.