O bom velhinho surpreendeu crianças que se divertiam com os novos brinquedos na batista campos

Em 26 de dezembro, 2016 - 01h30 - Gerais

Amanhã do Natal foi mágica para as crianças que curtiram, na Batista Campos, o prazer de brincar com os presentes que receberam na noite anterior. Pais e crianças aproveitaram o domingo ensolarado de Natal para passear na praça, e se depararam com o Papai Noel, que foi fazer uma caminhada.

Leia a matéria completa no Amazônia, já nas bancas.