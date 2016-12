A camisa tem o nome do Papa e o número 71 nas costas, o número de vítimas do voo

Por: Extra

Em 29 de dezembro, 2016 - 08h54 - Futebol

O Papa Francisco recebeu uma camisa da Chapecoense logo após a bênção de Natal, realizada no dia 25. O pontífice ganhou o uniforme da redação brasileira da Rádio Vaticano, que registrou o momento e ainda divulgou um áudio com as palavras do argentino.

A camisa tem o nome do Papa e o número 71 nas costas, justamente a quantidade de vítimas que morreram na tragédia com o avião que levava a delegação para Medellín, na Colômbia, onde o clube disputaria a final da Copa Sul-Americana com o Atlético Nacional.

– Foi um evento muito triste – recordou Francisco, que também agradeceu aos torcedores do clube e enviou uma "bênção especial".

Nesta quinta-feira, 29, completa um mês do acidente aéreo com o avião da LaMia, que caiu nas montanhas após uma pane elétrica por falta de combustível. Seis pessoas sobreviveram à tragédia: o goleiro Jackson Follmann, o lateral-esquerdo Alan Ruschel, o zagueiro Neto, o jornalista Rafael Henzel, a comissária de voo Ximena Suarez e o técnico de voo Erwin Tumiri.