O comunicado chegou para o Arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira

Por: Portal ORM, com informações da assessoria

Em 08 de outubro, 2017 - 08h16 - Círio

Durante a Procissão Rodoviária, que levou a imagem peregrina a diversos bairros da Região Metropolitana de Belém, na tarde da última sexta-feira (06), a Arquidiocese de Belém do Pará tornou público a mensagem do Santo Padre, o Papa Francisco, para o Círio de Nazaré e aos fiéis que celebram a fé em Maria.

“Excelentíssimo e Reverendíssimo Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo de Belém do Pará, Sua Santidade o Papa Francisco saúda todos os fiéis que se reúnem na Arquidiocese de Belém do Pará para celebrar a sua Padroeira, Nossa Senhora de Nazaré, invocando abundantes luzes do Espírito Santo a fim de que as portas do coração de cada um possam se abrir à mensagem redentora de Jesus, na certeza de que Santa Maria nos acompanha e protege em nossas lutas diárias"

O Pontífice disse em comunicado: "não somos órfãos, temos uma mãe no céu, que é a Santa Mãe de Deus. Ela nos ensina a virtude da esperança, até quando tudo parece sem sentido; ela permanece sempre confiante no mistério de Deus, até quando Ele parece desaparecer por culpa do mal do mundo. Que nos momentos de dificuldade, Maria, a Mãe que Jesus ofereceu a todos nós, possa sempre amparar os nossos passos e dizer ao nosso coração.'Levanta-te! Olha para frente, olha para o horizonte', porque Ela é a Mãe da esperança", escreveu o Papa Francisco, no último dia 03, de Roma.