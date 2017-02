Paola trouxe toda a sua desenvoltura para convencer os jurados.

Por: Redação Portal ORM

Em 17 de fevereiro, 2017 - 23h04 - Rainhas

A 12º candidata é da Associação do Tribunal de Contas do Estado do Pará e Ministério Público (ASTCEMP), Paola Pinheiro. Ela entra no palco com a fantasia “Alli Rose – Sedução Burlesca”. O corpo da fantasia representa o traje utilizado pelas dançarinas Burlescas e foi bordado com cristais, strass e pedras semi preciosas. As cores de destaque são vermelho, preto, pérola, rubi e dourado.

Paola mostrou ritmo e muito estilo na sua coreografia, animando a torcida com sua desenvoltura para convencer os jurados.