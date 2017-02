O São Raimundo encara o Fortaleza pela Copa do Brasil

Por: Redação ORM News

Em 14 de fevereiro, 2017 - 10h22 - Copa do Brasil

Os torcedores do São Raimundo que quiserem acompanhar o time no duelo com o Fortaleza, pela primeira fase da Copa do Brasil, poderão comprar ingressos a partir desta terça-feira (14), com bilhetes a R$ 20 para as arquibancadas laterais e R$ 30 para a parte central. A partida acontece na quarta-feira (15), às 20h30 (horário local), no estádio Colosso do Tapajós.

As vendas serão efetuadas em três pontos de venda, além da sede do clube. No dia do jogo, os ingressos poderão ser encontrados estádio Colosso do Tapajós e acontecerá a venda das meias-entradas, para os estudantes, no valor de R$ 10.